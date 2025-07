Assegni di cura fermi da 2 anni famiglie stremate

“È inaccettabile che nel 2025 le famiglie con persone disabili a carico debbano elemosinare diritti che dovrebbero essere garantiti per legge”. Così Maurizio Del Rosso, coordinatore cittadino della Lega Caserta, interviene con una durissima presa di posizione contro lo stato di abbandono delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Stop agli assegni di cura da 2 anni: protesta delle famiglie dei ... - MSN - Le famiglie dei ragazzi disabili da oltre due anni non ricevono gli assegni di cura, utili a contribuire in parte alle pesanti spese che esse devono sostenere per i percorsi terapeutici. Si legge su msn.com

A Napoli gli assegni di cura per i disabili gravissimi sono dimezzati - Ma la realtà è diversa in Campania, in particolare in alcune zone del Napoletano, dove gli assegni di cura per le famiglie dei disabili gravissimi sono stati decurtati, dimezzati, arrivano in ... Lo riporta avvenire.it