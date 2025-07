Dazi Usa come funziona il meccanismo anti-coercizione dell’Ue

Lo strumento anti-coercizione dell’Ue è stato pensato dalla Commissione europea per proteggere i Ventisette da pratiche scorrette da parte di Paesi terzi, che cercano di influenzare le decisioni comunitarie o dei suoi Stati membri attraverso misure economiche punitive, come i dazi del 30 per cento imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump. Ecco le cose da sapere sul meccanismo anti-coercizione dell’Ue. Cosa è il meccanismo anti-coercizione dell’Ue. Donald Trump (Imagoeconomica). Il meccanismo anti-coercizione, proposto nel 2021 sull’onda delle ritorsioni cinesi contro la Lituania per le sue relazioni con Taiwan e adottato due anni dopo, ha l’obiettivo di proteggere il commercio dell’Unione europea, fornendo rapide risposte alle aggressioni economiche e alle pratiche commerciali sleali compiute da potenze extra-Ue. 🔗 Leggi su Lettera43.it Š Lettera43.it - Dazi Usa, come funziona il meccanismo anti-coercizione dell’Ue

È l'elefante nella stanza. "È stato creato per situazioni straordinarie. Non siamo ancora arrivati a quel punto", si è affrettata a specificare Ursula von der Leyen durante un punto stampa a Bruxelles.

