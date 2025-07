Grande ritorno a Udin&Jazz per due maestri del dialogo musicale, ancora indissolubilmente assieme sul palco per presentare una nuova tappa del loro splendido viaggio musicale. Saranno Paolo Fresu e Omar Sosa i protagonisti della terza giornata del festival, di scena nello splendido scenario del Castello di Udine lunedì 14 luglio (inizio alle 21.30) con “ Food ”, progetto originale che intreccia musica, suoni quotidiani e memoria sonora. A partire da suoni registrati in cucine e cantine – bicchieri, stoviglie, voci, sfrigolii – Fresu e Sosa costruiscono un concerto in cui il suono si trasforma in esperienza, evocazione e rito. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - UdineJazz lunedì 14 luglio Paolo Fresu e Omar Sosa. Nel pomeriggio Organ Madness Trio