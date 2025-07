Sere d’estate all’Arena San Sebastiano giovedì 17 luglio arriva Fabio Concato

NAPOLI – Continua a brillare sotto il cielo vesuviano la quarta edizione dell’Arena San Sebastiano – Sere d’estate, il progetto culturale fortemente voluto dall’amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio, con in testa il sindaco Giuseppe Panico. Un’iniziativa che, in un’epoca spesso orfana di visione culturale, si distingue per coerenza, eleganza e inclusivitĂ , frutto di un dialogo virtuoso tra istituzioni e operatori del settore. Nel solco di questa sinergia si inserisce l’azione condivisa di Regione Campania, CittĂ Metropolitana di Napoli, Film Commission, Red Carpet, Teatro Troisi, Napoli Jazz Club, Social Break Point e Rassegna del Verde 2025. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Sere d’estate, all’Arena San Sebastiano giovedì 17 luglio arriva Fabio Concato

