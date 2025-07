Ti taglio l' orecchio Marito e moglie aggrediti e sequestrati in casa a Roma | sei arresti La regia la dettava un boss dal carcere

Marito e moglie erano appena rincasati quando, una volta aperta la porta di casa, sono stati sorpresi di spalle da quattro malviventi che li hanno aggrediti e sequestrati: volevano che consegnassero loro le chiavi dell’appartamento affidategli da una coppia di amici momentaneamente fuori cittĂ . I sei presunti responsabili sono arrestati stamani dalla Polizia per sequestro di persona a scopo di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Ti taglio l'orecchio". Marito e moglie aggrediti e sequestrati in casa a Roma: sei arresti. La "regia" la dettava un boss dal carcere

