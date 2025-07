La prevenzione mentre si fa la spesa | mammografie test per l’epatite C e colon retto alla Coop

Campi Bisenzio (Firenze), 14 luglio 2025 – Mammografie, test per l'epatite C e restituzione delle provette per lo screening del colon retto. Il tutto a pochi passi dal supermercato, mentre si fa la spesa. È il cuore della campagna "Metti la prevenzione nel carrello", che da oggi al 18 luglio fa tappa al Coop.fi Palagetta di Campi Bisenzio, con la presenza dell'Unità Mobile di ISPRO, l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica della Regione Toscana. L'obiettivo è chiaro: avvicinare la prevenzione oncologica ai cittadini, portando servizi fondamentali direttamente nei luoghi più frequentati.

Sanità , così è crollata la spesa per prevenzione e vaccini. E i cittadini non accedono nemmeno agli screening gratuiti - Le risorse dedicate alla prevenzione in Italia sono calate del 18,6% nel giro di un anno. Dal 2022 al 2023 sono passate da 10 miliardi di euro a poco più di 8.

VILLAVALLELONGA RIPARTE IL POLIAMBULATORIO MOBILE DELLA ASL. La prevenzione fa tappa da noi il 28 - 29 e 30 LUGLIO - presso l'area adiacente l'istituto scolastico ?I cittadini, come lo scorso anno gratuitamente e senza prenotazi Vai su Facebook

