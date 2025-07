Calciomercato Napoli il nuovo portiere è arrivato in città | la foto sui social

In attesa di reperire sul mercato un vice-Meret, il Napoli ha definito l'arrivo del suo terzo portiere. Si tratta del giovane classe 2006 Mathias Ferrante, che compirà 19 anni a inizio settembre. Il giovane estremo difensore, 202 cm, che giocato nella scorsa stagione in Serie D con la Nova. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

