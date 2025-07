La sconfitta del Chelsea ci aiuterà

2025-07-14 10:41:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il capitano di Paris Saint-Germain Marquino è irremovibile la sconfitta finale della Coppa del Mondo di Club contro il Chelsea non toglie quella che è stata una stagione straordinaria per il lato della Ligue 1. Il PSG è stato sconfitto dal Chelsea nel New Jersey con due gol da Cole Palmer che ha spianato la strada ai londinesi di navigare per una vittoria per 3-0 che è stata così sorprendente. La sconfitta terminò le speranze di PSG di un quintetto che includeva un triplo domestico e la loro prima corona della Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo mostrato perché siamo campioni, insiste che la slot del boss di Liverpool dopo la sconfitta del Chelsea - 2025-05-04 20:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Arne Slot ha insistito sul fatto che Liverpool ha mostrato perché sono campioni questo pomeriggio nonostante una performance inferiore alla perdita di 3-1 al Chelsea.

WWE: Brutale sconfitta per Chelsea Green contro Zelina Vega a Saturday Night’s Main Event - Zelina Vega è arrivata a Saturday Night’s Main Event con il WWE Women’s United States Championship e se n’è andata con il titolo ancora stretto tra le mani, dopo una battaglia cruenta contro Chelsea Green.

Fluminense Chelsea, ascolti record per TV Globo in Brasile nonostante la sconfitta - Fluminense Chelsea, ascolti da record per TV Globo in Brasile nonostante la sconfitta dei brasiliani del tecnico Renato Portaluppi La semifinale del Mondiale per Club fa il botto di audience: a San Paolo è il miglior risultato del martedì da tre anni, a Rio de Janeiro crescita dell’88%.

Contro l'Al Hilal decisivo il centrocampista brasiliano, giĂ giustiziere dell'Inter di Chivu. La squadra di Renato vince 2-1 e ora sfiderĂ la vincente di Palmeiras-Chelsea Vai su Facebook