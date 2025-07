No ai licenziamenti | i lavoratori della Peg Perego tornano in piazza

“No ai licenziamenti” è il leitmotiv, anzi, la parola d’ordine delle sigle sindacali a tutela dei 95 lavoratori della Peg Perego (per la maggior parte donne), che dal primo ottobre verranno licenziati. Lo scorso 19 giugno oltre 100 lavoratori e lavoratrici si erano giĂ dati appuntamento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: lavoratori - licenziamenti - perego - tornano

Peg Perego, il caso dei 90 lavoratori licenziati finisce sui banchi del Pirellone - 45, al Pirellone è convocata una audizione sul futuro dell’azienda richiesta dal capogruppo della Lega Alessa ... Si legge su monzatoday.it

Arcore, shock alla Peg Perego: annunciati 90 licenziamenti - MSN - Arcore, licenziamenti alla Peg Perego: “Pagano scelte sbagliate dell’azienda” Le assemblee aziendali organizzate dai lavoratori mercoledì 4 giugno hanno avuto come esito la proclamazione ... Lo riporta msn.com