Scoperti furti d' acqua nel Foggiano

I tecnici di Acquedotto Pugliese hanno recentemente scoperto e denunciato tre casi di prelievo abusivo nel territorio di Foggia. Il primo in localitĂ San Giusto, nel comune di Lucera, gli altri due rispettivamente nella frazione Macchia di Monte Sant’Angelo e lungo la litoranea fino a Zapponeta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

