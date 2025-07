Donna picchiata e accoltellata nel Siracusano arrestato il marito 37enne

Un uomo di 37 anni, residente a Pachino, nel Siracusano, è stato arrestato dai carabinieri in quanto accusato di maltrattamenti e violenze ai danni della moglie. La vittima è stata anche accoltellata dal consorte che si sarebbe scagliato contro di lei nella mattinata di ieri. E’ stata la stessa donna a recarsi al pronto soccorso per farsi curare, salvo poi presentare una denuncia. I militari,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna picchiata e accoltellata nel Siracusano, arrestato il marito 37enne

Accoltellata a Pachino da un uomo, donna grave in ospedale - Una donna è rimasta vittima di un accoltellamento avvenuto nelle ore scorse in un'abitazione alla periferia di Pachino, nel Siracusano. Riporta blogsicilia.it