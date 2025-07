Al Sole in Sicurezza

È tempo di vacanze! Come esporsi al sole in sicurezza per prevenire il melanoma e altre malattie della pelle? Il sole ha un ruolo fondamentale nella nostra vita: i suoi raggi forniscono alla Terra calore e luce, e sono necessari per la vita delle piante. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Al Sole in Sicurezza

Difendere la propria vita non è un crimine. Il luogotenente Masini ha fatto il suo dovere: ha tentato fino all'ultimo di evitare il peggio, ma si è trovato costretto a sparare il 23enne egiziano Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta - dopo che il ragazzo aveva accolt

