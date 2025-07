Milano, 14 luglio 2025 – Il  Comune di Milano ha aderito al progetto ‘Amici di strada, compagni di vita’. L’obiettivo? Supportare le persone senza dimora nell’accesso ai servizi essenziali. Palazzo Marino ha fatti sapere che attraverso l’installazione di appositi box, permetterà alle persone di non separarsi dal proprio animale d’affezione. Il progetto, promosso da Fondazione Save the Dogs and other animals, ha portato all’attivazione di due box presso le docce comunali di via Pucci, gestite dalla cooperativa Detto Fatto, e di un box presso il centro di accoglienza di via Saponaro, gestito da Fondazione Fratelli di San Francesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Milano box per gli animali d'affezione nelle strutture per senza dimora: “Così non dovranno separarsi”