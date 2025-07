IV Summit nazionale sull’economia del mare – Blue Forum

Si è svolto a Roma, nella sede di Unioncamere, il IV Summit Nazionale sull'Economia del Mare – Blue Forum. L'appuntamento ha rappresentato un momento di confronto per la definizione delle politiche nazionali in ambito marittimo, riaffermando il ruolo strategico del mare per lo sviluppo sostenibile, inclusivo e competitivo del Paese.

Blue Forum 2025: al via dal 9 luglio il quarto summit nazionale sull’economia del mare - In un contesto globale attraversato da grandi trasformazioni – dalla transizione green e digitale alla crescente competizione per le risorse, dalla sicurezza energetica alla ridefinizione degli equilibri geopolitici e marittimi – l’Italia si prepara a ospitare la quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, il più importante appuntamento italiano dedicato alla governance marittima e allo sviluppo della Blue Economy.

