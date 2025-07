Parla lo psicologo che ha aiutato le ricerche | Ho creato il Gps mentale di un bimbo autistico che cerca il silenzio

Un miracolo di volontĂ e di esperienza. Il piccolo Allan Bernard Ganao, ritrovato dopo due giorni do ricerche al cardiopalma nei boschi di latte vicino Ventimiglia, deve la sua vita all’intuizione di un psicologo che ha indagato nella mentre di un bimbo autistico e ha previsto le sue mosse. “Allen non si è allontanato per fuggire, ma per curiositĂ . Lo abbiamo cercato nel suo mondo: nella natura, nel silenzio”. Così Roberto Ravera, primario di Psicologia alla Asl di Imperia, intervistato dal Messaggero. ” A spingerlo via dal caos del campeggio è stata la sua iperacusia, l’ipersensibilitĂ ai rumori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

