EMU PPSSPP 1.193 | Novità Correzioni e Miglioramenti

L’ultimo aggiornamento di PPSSPP, il famoso emulatore PSP, è finalmente qui! La versione 1.19.3 porta con sé diverse correzioni di bug e miglioramenti che rendono l’esperienza di gioco ancora più fluida e stabile. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa nuova release. Correzioni Importanti. 1. Crash in Tony Hawk’s Underground (#20573). Un fastidioso crash che impediva il corretto funzionamento di Tony Hawk’s Underground è stato finalmente risolto. Ora potrai grindare e fare trick senza preoccuparti di blocchi improvvisi! 2. Crash nel menu di Final Fantasy II (#20573). Se avevi configurato le opzioni di readbacks su copy-to-tex, potevi incappare in un crash quando aprivi il menu in Final Fantasy II. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net