Sfruttamento del lavoro | amministrazione giudiziara per Loro Piana

Loro Piana è stata commissariata. Ancora un brand della grande moda e del lusso è finito al centro delle indagini della procura di Milano per sfruttamento del lavoro.Caporalato, commissariata Loro PianaIl Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: sfruttamento - lavoro - amministrazione - piana

Condizioni di sfruttamento disumane in fabbrica, operai al lavoro tra sporcizia e topi: arrestata imprenditrice - Prato, 10 maggio 2025 – Scoperta fabbrica 'fantasma’ nella Chinatown di Prat o. E’ successo durante alcuni accertamenti sullo smaltimento di rifiuti tessili condotti dalla procura della città toscana insieme alla polizia municipale pratese.

Lavoro nero nel questionario per gli studenti: «Così Ca' Foscari legittima lo sfruttamento» - Forse una svista, forse solo un eccesso di sincerità . Sta di fatto che un'indicazione, molto esplicita, presente nella piattaforma Jobiri, che l'università Ca' Foscari mette a disposizione dei propri iscritti per facilitare l'inserimento lavorativo, ha mandato su tutte le furie gli studenti.

Lavoro alla luce del Soleil. Sfruttamento, chi denuncia va nel progetto d’inclusione - Rafforzare le azioni di prevenzione, i controlli e gli interventi finalizzati all’emersione dello sfruttamento lavorativo.

Il nostro Sindaco Matteo Pedrazzoli illustra il resoconto del primo anno di mandato e le prospettive future per la nostra comunitĂ . #matteosindaco #facciamofioriresiziano #democrazia #amministrazionetrasparente #primoanno Vai su Facebook

Amministrazione giudiziaria per Loro Piana. L’accusa: «Agevolato lo sfruttamento del lavoro»; Sfruttamento del lavoro: amministrazione giudiziara per Loro Piana; Loro Piana va in amministrazione giudiziaria per aver: «Agevolato lo sfruttamento del lavoro».

Loro Piana finisce in amministrazione giudiziaria: produzione di capi in contesti di «sfruttamento del lavoro» - Il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della società Loro Piana, uno dei brand di moda di lusso e che ha come presidente ... Si legge su ilmessaggero.it

Loro Piana, il Tribunale di Milano commissaria il brand: «Giacche prodotte in laboratori irregolari "al limite dello sfruttamento"» - Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, uno dei marchi simbolo della moda di lusso italiana, controllato dal colosso ... Lo riporta msn.com