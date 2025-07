Calciomercato Inter Nkunku e Openda nomi concreti per l’attacco | tutto dipenderà dal futuro di Taremi!

La spiegazione sull’incastro in avanti. Gli uomini del calciomercato Inter continuano a lavorare in vista della prossima stagione, cercando di rinforzare il reparto offensivo con giocatori dalle caratteristiche diverse. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Christopher Nkunku e Ikoma-Loïs Openda sono due dei principali obiettivi per l’attacco nerazzurro. I profili di Nkunku e Openda: caratteristiche e potenziale. Christopher Nkunku, classe 1997, è un attaccante francese che ha brillato nelle stagioni passate con il RB Lipsia, diventando uno dei giocatori più ricercati sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Nkunku e Openda nomi concreti per l’attacco: tutto dipenderà dal futuro di Taremi!

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - nkunku - openda

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato, Derby infuocato a Milano: Inter e Milan piombano su Mateta - Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace protagonista di una ottima stagione, è diventato un obiettivo concreto per Milan e Inter

Se Nkunku almeno aveva una parte di skill cercate, questo nemmeno quelle ha... A bilancio per 32 milioni di una squadra Red Bull si pretenderebbe di prenderlo per 35. Aveva senso non prendendo Bonny. Ha le stimmate della sparata tanto per scrivere 2 rig Vai su X

Chi è Lois Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: prezzo, caratteristiche e numeri dell’attaccante belga del RB Lipsia; Calciomercato Inter, se parte Taremi occhio ad Openda: le cifre; Inter target Openda and Nkunku as Chivu makes transfer request.

Inter, Taremi può dare il via al grande colpo. Sono due i grandi sogni di Marotta e Ausilio - Dovesse uscire l'attaccante iraniano, per il reparto offensivo l'Inter andrebbe su un profilo differente e ha già individuato i giocatori ... Riporta fcinter1908.it

Da Asensio a Openda, passando per Nkunku: il valzer è servito - Asensio, Nkunku, Openda, Enciso, sono i principali nomi che stanno circolando in merito all'attacco dell'Inter. Secondo inter-news.it