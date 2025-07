Loro Piana in amministrazione giudiziaria sfruttamento in appalti Louis Vuitton

Nuovo caso di sfruttamento nella moda internazionale. Il Tribunale di Milano ha disposto l’ amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana spa, brand vercellese del lusso controllato dalla multinazionale francese della moda LVMH MoĂ«t Hennessy Louis Vuitton SE, per aver instaurato “stabili rapporti” di lavoro “con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori” e agevolato “colposamente” il caporalato cinese lungo la filiera della lavorazione del cashmere in Italia. Subappalti non autorizzati e manodopera irregolare. Nell’inchiesta del pubblico ministero di Milano Paolo Storari, i carabinieri del Comando Tutela Lavoro – Gruppo di Milano hanno ricostruito una catena di “subappalti non autorizzati” articolata su almeno quattro livelli per “impiegare manodopera irregolare e clandestina ” in violazione delle norme su salute e sicurezza e non rispettando i contratti collettivi nazionali di settore su stipendi e salari, orari di lavoro, pause e ferie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Loro Piana in amministrazione giudiziaria, sfruttamento in appalti Louis Vuitton

In questa notizia si parla di: sfruttamento - piana - amministrazione - giudiziaria

Loro Piana sotto inchiesta per “sfruttamento del lavoro”: ora è in amministrazione giudiziaria. Il ceo è il figlio di Bernard Arnault - Milano – Trema ancora una volta il mondo del lusso. Il Tribunale di Milano ha disposto un provvedimento di amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, storico marchio di moda di alta gamma che ha come presidente del consiglio di amministrazione Antoine Arnault, figlio di Bernard, in rappresentanza del colosso LVMH.

L’Amministrazione Comunale prende atto con rispetto e sollievo della notizia dell’assoluzione con formula piena del Sindaco Antonio Potenza da tutti i capi di imputazione. Una vicenda giudiziaria lunga e complessa si è conclusa nel segno della giustizia e d Vai su Facebook

Amministrazione giudiziaria per Loro Piana. L’accusa: «Agevolato lo sfruttamento del lavoro»; Loro Piana spa in amministrazione giudiziaria: «Non ha impedito il caporalato tra i fornitori che sfruttano operai cinesi». Le giacche in cashmere da 3 mila euro pagate 80; Loro Piana di LVMH sotto amministrazione giudiziaria in Italia per sfruttamento del lavoro.

Loro Piana, il Tribunale di Milano commissaria il brand: «Giacche prodotte in laboratori irregolari "al limite dello sfruttamento"» - Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, uno dei marchi simbolo della moda di lusso italiana, controllato dal colosso ... Riporta msn.com

Loro Piana in amministrazione giudiziaria, sfruttamento in appalti Louis Vuitton - Il Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana ... Secondo lapresse.it