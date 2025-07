Condannato all' ergastolo per l' omicidio della moglie il giudice gli dà altri 5 anni per maltrattamenti

Ernesto Favara, già giudicato colpevole dell’omicidio della moglie Maria Amatuzzo, 29enne palermitana, è stato condannato anche per maltrattamenti familiari e lesioni personali nei confronti dell’ormai defunta compagna. Così ha deciso il giudice monocratico del tribunale di Marsala, Francesca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: condannato - omicidio - moglie - giudice

Omicidio Paolo 'Dum Dum' Salvaggio, sconto di pena per l'autista del killer condannato all'ergastolo - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto a 21 anni di carcere la condanna per Benedetto Marino, accusato del concorso nell'omicidio di Paolo 'Dum Dum' Salvaggio.

Condannato a 30 anni per l’omicidio di Gabriele Manca e poi latitante: trovato dai carabinieri in un b&b - LECCE – Con una condanna a 30 anni per l’omicidio di Gabriele Manca sulle spalle,avvenuto nel 1999, era ricercato dallo scorso 8 marzo: arrestato dai carabinieri nella mattinata di sabato.

Marco Eletti, ex concorrente de L’Eredità , condannato a 24 anni per l’omicidio del padre - Marco Eletti, 36 anni, è stato giudicato colpevole dell’omicidio premeditato del padre e del tentato omicidio della madre, avvenuti il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

#ANDRIA | Condannato all'ergastolo Luigi Leonetti: uccise la moglie davanti ai figl . . #femminicidio #angrisano #ergastolo #news24city Vai su Facebook

Condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie, il giudice gli dà altri 5 anni per maltrattamenti; Uccise moglie e figlia, i giudici: 'Motivi umanamente comprensibili'; Femminicidio a Modena, la sentenza per Salvatore Montefusco: uccise la moglie e la figliastra, ma evita l'ergastolo. «I motivi comprensibili» secondo i giudici: «Maltrattamenti e ricatti».

Uccise la moglie, adesso condannato anche per maltrattamenti - Condannato all'ergastolo, in appello, per l'omicidio della moglie, la 29enne palermitana Maria Amatuzzo, adesso Ernesto Favara, 65 anni, di Castelvetrano, ex pescatore, è st ... Segnala msn.com

Condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie, il giudice gli dà altri 5 anni per maltrattamenti - Ernesto Favara, già giudicato colpevole dell’omicidio della moglie Maria Amatuzzo, 29enne palermitana, è stato condannato anche per maltrattamenti familiari e lesioni personali nei confronti ... palermotoday.it scrive