Lupi e aggressioni | si torna a parlare di consultazione popolare

Giovedì 17 luglio i sindaci delle Giudicarie si incontreranno per confrontarsi sulla possibilitĂ di deliberare ufficialmente l’indizione di una consultazione popolare in merito alla gestione dei grandi carnivori sul territorio trentino e, in particolare, nei paesi della val Giudicarie. A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: consultazione - popolare - lupi - aggressioni

Ungheria, Orbán lancia consultazione popolare su adesione Ucraina all'Ue e paventa uscita di Budapest: "Quando l'Europa non avrà più nulla da offrire" - In un forum del partito Fidesz il premier magiaro ha dichiarato: "Se l'Ue fosse stata come è oggi nel 2004, non è certo che vi saremmo entrati a far parte" In Ungheria il primo ministro Viktor Orbán ha lanciato una consultazione popolare chiedendo ai cittadini la loro opinione riguardo ad un

Referendum, il grande blackout sulla consultazione popolare dell’8 e 9 giugno - Cinque quesiti referendari, otto e nove giugno. Si vota su tutele contro i licenziamenti, su contratti a termine, su sicurezza negli appalti, su cittadinanza.

Nuova consultazione popolare in Ungheria - Viktor Orbán fa di nuovo ricorso a uno strumento con il quale ha ormai da tempo una certa confidenza: quello delle consultazioni popolari.

«Orsi e lupi sono un pericolo?», ora tocca alla valle dei Laghi: ecco quando si vota; Orsi e lupi in Trentino, via alla consultazione popolare. Quando si vota e cosa si decide; “Orsi e lupi pericolosi”. Il referendum tra i boschi divide il Trentino.

Orsi e lupi in Trentino, via alla consultazione popolare. Quando si ... - Quando si vota e cosa si decide I cittadini della Val di Sole e della Val di Non sono chiamati a esprimersi sulla convivenza con i grandi ... quotidiano.net scrive

Orsi e lupi in Trentino, via alla consultazione popolare. Quando ... - MSN - Orsi e lupi in Trentino, via alla consultazione popolare. Secondo msn.com