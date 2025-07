Torre del Greco demolito immobile abusivo nella zona del parco del Vesuvio

Tempo di lettura: < 1 minuto Un manufatto abusivo realizzato all’interno di un complesso scolastico e ricadente nelle zone del parco nazionale del Vesuvio è stato demolito a Torre del Greco, nella zona di via Pisani. A darne notizie è la procura di Torre Annunziata, che sottolinea come si sia data esecuzione a due ordini di demolizione, relativi a condanne risalenti rispettivamente al 2008 e al 2009, emessi dalla sezione distaccata di Torre del Greco del tribunale di Torre Annunziata. La struttura, di circa 140 metri quadrati, era costituita da una struttura portante in muratura con copertura piana, adibita ad uso residenziale e composta da un living, un bagno e due camere da letto, all’interno del complesso scolastico denominato Scuola Paradiso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: torre - greco - demolito - abusivo

Maxi Controlli della Polizia a Torre del Greco: 170 Persone Identificate e 10 Veicoli Bloccati - Operazione congiunta di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale: 25 multe, 5 sequestri e una denuncia per guida senza patente.

Tragedia a Torre del Greco: Ornella muore dopo incidente in Vespa - Non ce l’ha fatta Ornella Sanna, la 56enne di Torre del Greco coinvolta in un drammatico incidente in scooter insieme al marito.

Torre del Greco, fermato per un controllo: 33enne trovato in possesso di più di un chilo di droga - Fermato a un controllo, viene trovato in possesso di di oltre un chilo di droga. In manette è finito un 33enne di Torre del Greco con precedenti di polizia che deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il manufatto abusivo di circa 60 metri quadrati in via Boccea 14 #ParcoNazionaledelVesuvio #abusivismo Vai su X

Demolito immobile abusivo nella zona del parco del Vesuvio; Torre del Greco - Demolito manufatto abusivo nel Parco Nazionale del Vesuvio; Torre del Greco, demoliti due depositi abusivi nel Parco del Vesuvio.

Demolito immobile abusivo nella zona del parco del Vesuvio - Un manufatto abusivo realizzato all'interno di un complesso scolastico e ricadente nelle zone del parco nazionale del Vesuvio è stato demolito a Torre del Greco, nella zona di via Pisani. Secondo ansa.it

Torre del Greco: demolita casa abusiva all'interno della scuola sul Vesuvio - Demolita casa di 140 metri quadrati all'interno di un complesso scolastico sul Vesuvio. Da msn.com