Allen potrebbe essere dimesso oggi il bimbo ritrovato a Ventimiglia sta bene

(Adnkronos) – Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni ritrovato ieri mattina dopo quasi 40 ore passate all’addiaccio nei boschi di Latte, frazione di Ventimiglia, potrebbe uscire oggi, lunedì 14 luglio, dall’ospedale. Il piccolo è ricoverato nel reparto pediatrico del Gaslini diffuso dell’ospedale di Imperia.  Le sue condizioni, fanno sapere dal nosocomio, sono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Allen potrebbe essere dimesso oggi, il bimbo ritrovato a Ventimiglia sta bene

Il bimbo scomparso e ritrovato a Ventimiglia.Allen sta bene,era a 1 km e mezzo dal campeggio.Fondamentale l’aiuto psicologo per capire dove potrebbe cercare rifugio un bimbo affetto da autismo. Eccolo,sottoposto ai necessari controlli,insieme a mamma e p Vai su X

(Adnkronos) - Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19.15 dal camping 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia, è stato ritrovato ed è vivo. A trovare il piccolo è stata una squadra di volontari coordinati dai vigili del fuoco che l Vai su Facebook

