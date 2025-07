Borsa | Milano -0,2% con le banche che girano in positivo

La Borsa di Milano (-0,2%) riassorbe parzialmente il calo iniziale con le banche che girano in terreno positivo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 86 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,57%. A Piazza Affari corre Banco Bpm (+3,2%), dopo la decisione del Tar sul golden power per l'offerta di Unicredit (+0,05%). Bene anche Popolare Sondrio (+3,1%) e Bper (+3,1%), in vista della riapertura dell'offerta pubblica di scambio per cinque sedute di Borsa, dal 21 al 25 luglio. Sale Mps (+0,2% a 6,93 euro) nel primo giorno dell'ops su Mediobanca (+0,01% a 18,25 euro). Nel listino principale positive anche Leonardo (+0,7%), Unipol (+0,4%) e Iveco (+0,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano -0,2% con le banche che girano in positivo

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,69% - Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,69%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,66%.

Borsa: Milano in calo dello 0,8%, pesano lusso e banche - I mercati del Vecchio continente si mostrano nervosi dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi al 30 ... Si legge su msn.com