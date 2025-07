Crisi Grecia cosa resta della Troika 10 anni dopo | rigide regole di bilancio e diritti smantellati

Roma, 14 luglio 2025 – Era il 2006 quando iniziò la grande frenata dell’economia mondiale; nel giro di pochi anni il debito sovrano dell’Eurozona si impennò e, a partire dal 2010, l’agenda politica venne completamente riscritta: l’austeritĂ diventò l’unica parola d’ordine. In Italia, in Spagna, in Portogallo, ma soprattutto in Grecia, i governi furono costretti a tagliare: pensioni, sanitĂ , stipendi pubblici. Uno scenario in salita per molti paesi europei ma di fronte al quale Atene faceva storia a sĂ©. Nell’ottobre 2009, il premier socialista George Papandreou rivelò che i conti pubblici erano stati sostanzialmente truccati per entrare nell’euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crisi Grecia, cosa resta della Troika 10 anni dopo: rigide regole di bilancio e diritti smantellati

