Triennale di Milano incendiata la Balena di Allegrucci | arrestato il piromane Giuli | Atto di violenza e inciviltà

È stato arrestato l’uomo che avrebbe dato fuoco alla Balena, l’installazione di Jacopo Allegrucci per la Triennale di Milano. Il piromane, accusato di incendio doloso, sarebbe un 33enne egiziano senza documenti e senza fissa dimora. Del grande cetaceo di cartapesta, che il noto maestro dei Carri di Viareggio aveva realizzato per la 24esima Esposizione internazionale iniziata lo scorso 13 maggio, ora rimane solo lo scheletro in metallo. «È un gesto vile e insensato che colpisce non soltanto un’opera di straordinaria forza simbolica, ma anche la cultura, la libertà creativa e la coscienza civile del nostro Paese», ha commentato duramente il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Open.online