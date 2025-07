Caso Bibbiano l' associazione ' Dammi la mano' | Danno grave per i bambini

Riceviamo e pubblichiamo: Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday “L’associazione “Dammi La Mano” di Ferrara, che da oltre 20 anni si occupa di affido, adozione e volontariato accogliente di minori, prende atto della sentenza sul cosiddetto “caso Bibbiano”. Il Tribunale di Reggio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: caso - bibbiano - associazione - dammi

Caso Bibbiano, “diffamò Foti”: Selvaggia Lucarelli dovrà risarcire 65mila euro - La sentenza del tribunale di Torino. Il legale dello psicologo: “Lui trasformato in un mostro senza prove”

Selvaggia Lucarelli condannata a pagare 65 mila euro, la causa vinta dallo psicologo Foti per il caso Bibbiano: «Ora chieda scusa» - Il Tribunale di Torino ha condannato Selvaggia Lucarelli a risarcire 65mila euro a Claudio Foti, lo psicologo che è stato assolto nell’indagine su presunti abusi nella vicenda di Bibbiano, per averlo diffamato in cinque articoli pubblicati sul Fatto Quotidiano  tra il luglio 2019 e l’ottobre 2020  oltre a una sanzione pecuniaria di 15mila euro.

Caso Bibbiano, Selvaggia Lucarelli condannata a pagare 80 mila euro a Claudio Foti - Il Tribunale di Torino  ha condannato Selvaggia Lucarelli a risarcire 80 mila euro a Claudio Foti, lo psicologo assolto nell’indagine su presunti abusi nella vicenda di Bibbiano, per averlo diffamato in cinque articoli pubblicati sul Fatto Quotidiano  tra il luglio 2019 e l’ottobre 2020  e a una sanzione pecuniaria di 15mila euro.

Bibbiano, caso chiuso: Ora meno famiglie disponibili all’affido; Bibbiano, fine del processo ma non dei danni: “A pagarne il prezzo sono e saranno i bambini”; Minori, i genitori del gruppo FB “Contro gli orrori di Bibbiano” in commissione: “Numerosi i casi come in val d’Enza”.

Bibbiano, caso chiuso: "Ora meno famiglie disponibili all’affido" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Quasi tutti gli imputati per il “caso Bibbiano” sono stati assolti - Sono state giudicate infondate le accuse sui presunti affidi illeciti, su cui nel 2019 ci fu una campagna politica violenta e strumentale ... Secondo ilpost.it