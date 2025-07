SuperEnalotto a Scafati centrato un 5 da oltre 30mila euro

Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di venerdì 11 luglio, come riporta Agipronews, centrato a Scafati, in provincia di Salerno, un "5" da 30.509,73 euro presso il Tabacchi Abenante in via Nazionale, 68. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it