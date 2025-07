X-Files David Duchovny massacrava il creatore Chris Carter sugli errori della serie

Il protagonista della serie cult anni '90 non riusciva a mandare giù tutta una serie di errori che si verificavano sul set Secondo quanto raccontato a TVInsider, c'è un elemento preciso per cui David Duchovny se la prendeva spesso con il creatore di X-Files, Chris Carter. L'attore, infatti, ha raccontato di aver chiamato spesso Carter sul set di X-Files all'inizio della serie, quando quello che sembrava un errore di continuità fondamentale è diventato un punto centrale della trama. Duchovny ha parlato dell'episodio "Fire", che trattava principalmente della paura paralizzante del fuoco provata dall'agente Mulder, che però non era stata affatto un problema negli episodi precedenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - X-Files, David Duchovny "massacrava" il creatore Chris Carter sugli errori della serie

In questa notizia si parla di: serie - files - duchovny - carter

Il successore reale di gillian anderson in x-files: una serie britannica di crimine da 3 stagioni con l’85% su rotten tomatoes - Il panorama televisivo internazionale è ricco di produzioni che combinano elementi di suspense, dramma e investigazione, offrendo ai telespettatori storie intense e personaggi memorabili.

Compositore iconico di serie tv, famoso per x-files e blue bloods, muore a 78 anni - La scomparsa di Mark Snow, compositore di grande rilievo nel panorama televisivo, rappresenta una perdita significativa per l’industria dell’intrattenimento.

Impossibile che non conosciate #MarkSnow, perchè ha composto la musica più iconica di sempre tra le serie tv. Un Mito. Grazie Mark. RIP Vai su X

X-Files, David Duchovny massacrava il creatore Chris Carter sugli errori della serie; Tornerà X-Files, il regista Ryan Coogler conferma: farà paura, sono in contatto con Gillian Anderson; X-Files: mitica reunion in diretta tv per le star Gillian Anderson e David Duchovny.

X-Files, David Duchovny elenca le condizioni per tornare nella serie ... - Files, la serie che l'ha reso famoso nel mondo al fianco di Gillian Anderson, nei panni rispettivamente di Fox Mulder e Dana Scully. msn.com scrive

X-Files, Chris Carter criticato dai produttori per aver ingaggiato ... - Gillian Anderson e David Duchovny hanno interpretato, rispettivamente, i panni degli agenti speciali dell'FBI Dana ... Scrive movieplayer.it