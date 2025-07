Sinner il re che torna a ruggire | così la stampa estera celebra Jannik

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, primo italiano a riuscire nell'impresa, fa il giro del mondo e dei media internazionali. Il britannico Guardian celebra la resilienza del tennista azzurro, che veniva da due sconfitte in finale con Carlos Alcaraz, a Roma e nel Roland Garros. "Jannik Sinner torna a ruggire e batte Carlos Alcaraz", titola il quotidiano. "Per la maggior parte dei tennisti della storia, una sconfitta così dolorosa come quella subita da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros avrebbe richiesto anni per riprendersi. Nel caso di Sinner, il dolore sopportato lo ha semplicemente reso più forte", si legge nell'articolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner il “re” che “torna a ruggire”: così la stampa estera celebra Jannik

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

