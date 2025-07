Pubill Juve Tuttosport | anche i bianconeri in corsa per il laterale spagnolo di proprietà dell’Almeria! Costo e concorrenza

per questo giocatore. Nuovo nome per la difesa nel calciomercato Juve: secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera ha messo gli occhi su Marc Pubill, terzino destro classe 2003 in forza all’ Almeria. Si tratta di un profilo giovane ma già affermato nella Liga, che ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue prestazioni solide e alla sua crescita costante. Pubill è un laterale moderno: dotato di buona struttura fisica, grande spinta offensiva e affidabilità in fase difensiva, ha collezionato minuti importanti nonostante l’ultima stagione dell’Almeria sia stata complicata sul piano collettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pubill Juve (Tuttosport): anche i bianconeri in corsa per il laterale spagnolo di proprietà dell’Almeria! Costo e concorrenza

In questa notizia si parla di: juve - pubill - tuttosport - bianconeri

ATTACCO DURISSIMO ALLA #JUVENTUS E A #COMOLLI Intervenuto ai microfoni di 'Radio Radio', Mario Mattioli, giornalista, ha parlato così dei bianconeri in relazione alla vicenda #Vlahovic e al suo possibile passaggio al #Milan Che ne pensate? Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Weah e Alberto Costa in uscita. Suggestione Pubill, sondati altri due profili; Chiesa è del Barcellona, addio Juve: armadietto svuotato! Le cifre dell'affare; Juventus News: live interviste, calendario e risultati.

Pubill Juve (Tuttosport): anche i bianconeri in corsa per il laterale spagnolo di proprietà dell’Almeria! Costo e concorrenza - Pubill Juve (Tuttosport): anche i bianconeri in corsa per il laterale spagnolo di proprietà dell’Almeria! juventusnews24.com scrive

Pagina 2 | Bamballi-Juve, è ufficiale: alla scoperta del nuovo talento bianconero - Bamballi, sui suoi canali social, già da diversi giorni (e dunque ben prima dell'ufficialità alla Juve) aveva salutato il Lione dopo aver trascorso ben 11 anni nel club. Come scrive tuttosport.com