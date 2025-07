Libera dopo quarant' anni grazie alle firma di 60mila persone e tre avvocati | la tartaruga Jorge è tornata nell' oceano

Ha vissuto in una piccola piscina per quasi tutta la sua vita, ora dopo una riabilitazione durata tre anni la tartaruga Jorge è libera e ci dimostra che riportare in natura gli animali in cattività non solo è possibile, ma doveroso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Libera dopo quarant'anni grazie alle firma di 60mila persone e tre avvocati: la tartaruga Jorge è tornata nell'oceano

Libera dopo quarant'anni grazie alle firma di 60mila persone e tre avvocati: la tartaruga Jorge è tornata nell'oceano; Dalla vasca di un acquario all'oceano: dopo 41 anni in cattività questa tartaruga marina è tornata a nuotare libera (battendo un record)

Dalla vasca di un acquario all’oceano: dopo 41 anni in cattività questa tartaruga marina è tornata a nuotare libera (battendo un record) - Dopo 41 anni in cattività, Jorge, una tartaruga Caretta caretta, è tornata in mare e ha percorso oltre 2. Secondo greenme.it

