Roma Nord paralizzata dallo stadio Olimpico | il Municipio XV propone un piano per la mobilità sostenibile

L’afflusso e il deflusso di spettatori allo stadio Olimpico e all’area del Foro Italico continuano a causare gravi criticitĂ alla viabilitĂ di Roma Nord, rendendo il quadrante tra Prati, Flaminio, Ponte Milvio e Corso Francia spesso invivibile durante eventi sportivi e concerti. Per questo motivo il Municipio XV chiede al Campidoglio un intervento strutturale, proponendo un piano integrato per alleggerire traffico e caos nella zona. Alla base della proposta, presentata dal consigliere municipale Max Petrassi (Italia Viva) e approvata dal parlamentino di zona, vi è la necessitĂ di incentivare l’uso combinato di trasporto pubblico, biciclette, veicoli in sharing e parcheggi di scambio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma Nord paralizzata dallo stadio Olimpico: il Municipio XV propone un piano per la mobilitĂ sostenibile

In questa notizia si parla di: roma - nord - stadio - olimpico

Inter-Roma da bordo campo: la mossa vincente di Ranieri, le reazioni al rigore non fischiato e il messaggio della Nord - A San Siro c`è un`aria diversa: un po` perchè la curva sceglie il silenzio per i primi 20`, contro il caro biglietti per la Champions, un.

Più di un’ora per fare 400 metri. Perché il traffico a Roma nord è paralizzato - C’è chi ha impiegato più di due ore per percorrere pochi chilometri, a chi è andata decisamente peggio ed è rimasto un’ora e mezzo nel traffico per fare appena 400 metri.

Schiamazzi e muri come orinatoi. Quella strada “far west” nel cuore di Roma nord - Microcar che sfrecciano nel cuore della notte, squarciando il silenzio delle stradine residenziali con motori roboanti e musica a tutto volume.

KENDRICK LAMAR & SZA Bus organizzato dalla Campania STADIO OLIMPICO - ROMA 2 AGOSTO 2025 ? ULTIMI POSTI ? Partenze da: ? NAPOLI - Stadio Maradona o Hotel Ramada 50 € ? AVERSA/MELITO - McDonald's - Via Appia Sud (Us Vai su Facebook

Per i tifosi bus gratis, più bici e monopattini. Come può cambiare l'afflusso all'Olimpico; Bomba d'acqua a Roma, dirottati voli diretti a Fiumicino. Caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo: i fan l; Olimpico, oggi la finale di Coppa Italia: i divieti e le chiusure.

Roma Nord paralizzata dallo stadio Olimpico: il Municipio XV propone un piano per la mobilità sostenibile - L’afflusso e il deflusso di spettatori allo stadio Olimpico e all’area del Foro Italico continuano a causare gravi criticità alla viabilità di Roma Nord, ... Lo riporta romadailynews.it

Concerti all’Olimpico: dove parcheggiare, a che ora arrivare e come muoversi - L’estate romana entra nel vivo con una serie di grandi concerti allo Stadio Olimpico. Riporta funweek.it