Bambino scomparso a Ventimiglia parla lo psicologo che ha guidato le ricerche | Lo abbiamo trovato nel suo mondo | nella natura nel silenzio

Roberto Ravera ha affiancato i carabinieri e i soccorritori, dando loro istruzioni precise. Niente rumori forti e sirene, ma «voce materna, musiche familiari, stimoli sensoriali». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bambino scomparso a Ventimiglia, parla lo psicologo che ha guidato le ricerche: «Lo abbiamo trovato nel suo mondo: nella natura, nel silenzio»

In questa notizia si parla di: bambino - scomparso - ventimiglia - parla

Vallefoglia, allarme per un bambino scomparso. «È caduto dal ponte». Ricerche in corso, task force sul posto - VALLEFOGLIA - Allarme per un bambino scomparso. Ore di ricerche con il cuore in gola, in azione una task force aerea, di terra e fluviale.

Bambino scomparso, sospese le ricerche nel Pesarese - Pesaro, 16 maggio 2025 – Sospese, da questa mattina, le ricerche di un bambino di circa 10 anni che nel tardo pomeriggio di ieri era stato visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia.

Un'indagine ad alta tensione per Gerri e Lea nella terza puntata di "Gerri", stasera in tv: è scomparso un bambino - Sarà anche un eterno bambino, come l’ha definito il suo interprete. Ma il fascino di Gerri, poliziotto così diverso da quelli che siamo abituati a vedere in tv, sta conquistando un po’ tutti.

Parla il soccorritore che ha trovato il bambino scomparso da venerdì sera a Ventimiglia [Video] Vai su Facebook

Ritrovato vivo e in buone condizioni #Allen, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera da un campeggio vicino a Ventimiglia. Un sospiro di sollievo collettivo a cui partecipa anche la premier Meloni, che ringrazia i soccorritori. L'inviato @ClaudioVigolo Vai su X

Trovato il bambino scomparso a Ventimiglia: è vivo. Il papà commosso: «Abbiamo avuto paura, sono stati giorni tremendi»; Ritrovato il bimbo scomparso: Allen sta bene, era a 1 km e mezzo dal campeggio; Bambino scomparso a Ventimiglia, parla lo psicologo che ha guidato le ricerche: «Lo abbiamo trovato nel suo mondo: nella natura, nel silenzio.

Bambino scomparso a Ventimiglia, parla lo psicologo che ha guidato le ricerche: «Lo abbiamo trovato nel suo mondo: nella natura, nel silenzio» - Niente rumori forti e sirene, ma «voce materna, musiche familiari, stimoli sensoriali» ... Secondo vanityfair.it

Bambino scomparso a Ventimiglia, la madre: “Aveva fame, il primo pensiero sono stati gli Oreo” - Trentasei ore di apprensione culminate con un lieto fine, il ritrovamento del piccolo Allan, il bambino di origine filippina e residente a Torino scomparso nella serata dell’11 luglio dal campeggio do ... Da ilfattoquotidiano.it