Qualiano la Terra dei Fuochi continua a bruciare | cassoni abbandonati e illegalità diffusa sulla grande viabilità

Nuovo abbandono di rifiuti sulla grande viabilitĂ di Qualiano. A segnalare il degrado sono i cittadini: tra cassette di legno e scarti di mercato, il territorio resta ostaggio dell’illegalitĂ diffusa.. Qualiano (NA), 14 luglio 2025 – A pochi metri dalla grande viabilitĂ , nel cuore di Qualiano, si ripresenta una scena giĂ vista troppe volte: un cumulo enorme di cassette di legno e rifiuti vari abbandonati ai margini della strada. Un’immagine che richiama la drammatica realtĂ della Terra dei Fuochi, un territorio che continua ad essere ferito da scarichi illegali e degrado ambientale, nonostante gli sforzi dichiarati da istituzioni e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

