Kevin De Bruyne è a Napoli | primi scatti con i tifosi davanti all' Hotel Romeo

Kevin De Bruyne è arrivato a Napoli, pronto per la nuova sfida in maglia azzurra. Il campione belga, grande acquisto degli azzurri per la stagione 2025-2026 è stato accolto dai tifosi davanti all'hotel Romeo dove alloggia. Non si è sottratto alle foto e agli autografi con i supporter del team. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

De Bruyne è in giro per Napoli, si gode la città prima dei test a Castel Volturno (FOTO) - Kevin De Bruyne si gode il sole e le bellezze di Napoli prima di riunirsi ai compagni di squadra e svolgere a Castel Volturno i test fisici propedeutici all'inizio del ritiro di Dimaro, che avrà luogo ... Lo riporta msn.com