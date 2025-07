Un viaggio musicale e teatrale tra capolavori del passato voci del presente e sperimenta

Il Festival La Versiliana ritorna per la sua 46ª edizione con una programmazione artistica di primo ordine. Tanti eventi e ospiti di spicco, spaziando dal teatro alla danza, fino alla musica. E parlando proprio del cartellone musicale, il grande teatro della Versiliana ospiterà artisti di fama internazionale. Tra questi alcuni membri storici dei Dire Straits, la celebre band britannica con oltre 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il 9 agosto sul palco ci sarà una tappa del tour “DSL-Dire Straits Legacy”, un progetto nato per celebrare e ricordare la loro musica. Altra tappa sul palco della Versiliana per il tour di Tony Hadley, tornato in Italia per festeggiare i quarantacinque anni di carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un viaggio musicale e teatrale tra capolavori del passato, voci del presente e sperimenta

In questa notizia si parla di: musicale - viaggio - teatrale - capolavori

Tra nord Europa, Mediterraneo e gli States: riparte il viaggio musicale di "Percuotere la mente" - L’introspezione folk del nord del continente, la ricerca poetica e strumentale del cantautorato italiano, gli eccessi e i colori degli anni Ottanta tra l’Emilia e l’oltremanica, la rivendicazione sociale della black community americana, l’arte contemporanea, la musica riportata alla sua essenza.

Il viaggio musicale del Dr Pier, alias Pier Luigi Guida - Il farmacista e musicista che cura anche con la musica, Pier Luigi Guida, ci svela il suo progetto legato al benessere L'articolo Il viaggio musicale del Dr Pier, alias Pier Luigi Guida proviene da Novella 2000.

“Art Café” di Lorenzo Dipas: un viaggio musicale e illustrato tra ironia, poesia e notti di provincia - . È uscito lo scorso 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali per Alti Records Art Café, il nuovo album di Lorenzo Dipas, cantautore abruzzese noto per la sua scrittura poetica e surreale.

*SAN CALO' MMANU AI CARUSI* 10 luglio – ore 21:00 Piazza Marconi (P.zza Stazione) – AG Un grande evento tra tradizione, memoria e arte per raccontare San Calò attraverso gli occhi dei “carusi”. Un viaggio teatrale e musicale coinvolgente, con la part Vai su Facebook

Un viaggio musicale e teatrale tra capolavori del passato, voci del presente e sperimenta; Un'Estate da RE, la grande musica e l'eleganza della danza tornano alla Reggia di Caserta; “Una voce…Tante voci…”. A Russi un concerto che spazia dal musical al pop, con il Chorus Fantasy.

I solisti aquilani presentano be our guest, un viaggio musicale tra i capolavori del musical - La scalinata di San Bernardino a l’Aquila ospita il 15 luglio la prima di “Be our guest – a Musical celebration” con i Solisti Aquilani, cori e solisti, replicando il 16 luglio a Teramo in piazza Sant ... Secondo gaeta.it

Luigi Cherubini: dal teatro alla musica sacra, un viaggio tra ... - Luigi Cherubini è un compositore chiave nel passaggio dal classicismo alla soggettività romantica, con un'influenza che si estende dalle opere teatrali alla musica sacra. Segnala skuola.net