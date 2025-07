Concita De Gregorio | Ho affrontato 3 milioni di debiti Ho parlato della mia malattia per aiutare gli altri

Concita De Gregorio, intervistata in un podcast, parla della sua carriera, dell'approccio al mestiere giornalistico e della gestione dei 3 milioni di debiti. Spiega, poi, perché abbia scelto di parlare pubblicamente della sua malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: concita - gregorio - milioni - debiti

Concita De Gregorio: «La malattia mi ha insegnato a dare un altro valore al tempo e a riconoscere il senso profondo della cura e dell’amore» - È uscito Di madre in figlia, il primo romanzo della giornalista e scrittrice ispirato alla sua storia familiare, per riflettere sui legami e le eredità invisibili tra donne

Concita De Gregorio parla del cancro al seno: “La malattia mi ha insegnato a dare un altro valore al tempo. Ho temuto che il mio corpo non si aggiustasse più” - “La malattia mi ha insegnato a dare un altro valore al tempo e a riconoscere il senso profondo della cura e dell’amore”.

Concita De Gregorio ed Erica Mou dal vivo con In mezzo a un milione di rane e farfalle - In mezzo a un milione di rane e farfalle, è lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di Concita De Gregorio che porta live con la cantautrice Erica Mou, le date.

Belve, Concita De Gregorio: 12 anni e sto ancora pagando, superati i due milioni di euro; Concita De Gregorio sta pagando per tutti; Concita fa la maestrina ma ha 176 milioni di debiti.

Concita De Gregorio, lo sfogo sui guai a Belve: "Sto ancora pagando ... - Nella puntata di martedì 14 marzo, la conduttrice Francesca Fagnani ha affrontato ... Lo riporta iltempo.it

Concita De Gregorio come sta? In ospedale a Ferragosto manda un ... - Tempo fa Concita De Gregorio aveva raccontato di essere stata operata per un tumore nell'agosto del 2022, in seguito al quale deve far ritorno in ospedale di frequente. Da ilmessaggero.it