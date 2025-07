Sinner la nuova Nazionale | il dieci che fa saltare il Paese sul divano È già lo sportivo italiano più forte di sempre?

Considerata ormai chiusa la discussione su chi sia il tennista azzurro più forte di sempre, a 23 anni e undici mesi, Jannik Sinner sta mettendo il Paese di fronte a una domanda imbarazzante vista la sua età e una carriera in evoluzione, con molte curve ancora davanti. Il rosso da Sesto Pusteria è lo sportivo italiano più forte mai visto? La risposta non è scontata, ma la domanda è legittima per uno stuolo di motivi, comunque più breve dei suoi trofei e presto, molto probabilmente, anche dei suoi titoli Slam. Innanzitutto, Sinner è il numero uno al mondo da oltre un anno e salvo crolli nell'ultimo quarto di stagione, quella a lui più congeniale, lo resterà fino all'inizio del 2026 superando in longevità in testa al ranking una leggenda come Ivan Lendl.

“Sinner torna più forte e può fare subito il Grande Slam” - Il tempo dell’attesa è finito. Jannik Sinner è tornato ed è pronto a riprendersi quello che per tre mesi non è stato suo: non il primato nel ranking mondiale, che nessuno degli avversari è riuscito nemmeno a mettere in discussione, ma la centralità nel tennis.

Musetti: "Alcaraz sulla terra è più forte di Sinner" - Il toscano si è dovuto arrendere allo spagnolo: "Lui poi è un fenomeno e nella sua miglior versione è il più forte di tutti sulla terra, anche di Sinner"

L’urlo di Sinner, più forte di Cerundolo e delle vesciche: Jannik si prende i quarti a Roma - Jannik Sinner batte anche Cerundolo e vola ai quarti degli Internazionali d'Italia dove affronterà uno tra Munar e Ruud.

Jannik Sinner con in mano la coppa del torneo di Wimbledon conquistata ieri ha dedicato parole d'amore all'Italia: «L'Italia è un Paese che merita tanto.

È arrivata mamma Siglinde che in quella maledetta finale di Parigi aveva lasciato una parte della sua anima.