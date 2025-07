Maresca sul tetto del mondo | Chelsea campione Psg battuto 3-0

Il tecnico italiano guida i Blues alla conquista del primo Mondiale per Club della storia, battendo i parigini con una partita perfetta già chiusa nel primo tempo. Palmer devastante con due gol e un assist, João Pedro firma il tris. Nel finale maxi rissa con Luis Enrique. Per il Chelsea, oltre alla gloria, anche un premio record da 114 milioni di dollari (circa 101 milioni di euro). 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Maresca sul tetto del mondo: Chelsea campione, Psg battuto 3-0

