Quanto hanno guadagnato tutti i club al Mondiale | Inter in TopTen con 32 milioni Juventus solo 23

Con la conclusione del Mondiale per Club che ha visto trionfare il Chelsea, è stata stilata anche la classifica definitiva dei guadagni per tutte le 32 squadre iscritte. L'Inter entra nella TopTen degli incassi con 32 milioni, Juve a "soli" 23. Anche i dilettanti dell'Auckland City si sono ritrovati milionari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: club - mondiale - inter - topten

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

.. Ecco il Tabellone completo per i Sedicesimi di #Finale del #Mondiale per #Club: #Inter .. #Fluminense .. #ManchesterCity .. #AlHilal .. #Palmeiras .. #Botafogo .. #Benfica .. #Chelsea .. #Psg .. #InterMiami .. #Flamengo .. #Bayern .. #RealMadrid .. #Juventus .. Vai su Facebook

Quanto hanno guadagnato tutti i club al Mondiale: Inter in TopTen con 32 milioni, Juventus solo 23; Il calendario del Mondiale per Club: tabellone e incroci; Mondiale per Club: il Chelsea guida la classifica dei guadagni, Inter in top ten.

Quanto hanno guadagnato tutti i club al Mondiale: Inter in TopTen con 32 milioni, Juventus “solo” 23 - Con la conclusione del Mondiale per Club che ha visto trionfare il Chelsea, è stata stilata anche la classifica definitiva dei guadagni per tutte le 32 ... Da fanpage.it

Mondiale per Club, Infantino: “Successo enorme, numeri da record. Abbiamo generato…” - Gianni Infantino, nella conferenza stampa conclusiva del Mondiale per club, ha sottolineato l'"enorme successo" dell'evento ... Riporta fcinter1908.it