Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe portare alcune migliorie al display

Secondo un nuovo report, Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe adottare un display con tecnologia CoE OLED, portando così diversi miglioramenti.

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili - Sul Samsung Shop Online ci sono diversi sconti di lancio per acquistare Samsung Galaxy S25 Edge: ecco tutte le offerte! L'articolo Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe implementare un nuovo sensore Sony, secondo un rumor; Samsung Galaxy S26, nome in codice Next Paradigm: nuove info su fotocamera; Samsung potrebbe stupire con una nuova fotocamera per S26 Ultra e un rinnovamento della gamma.

Samsung Galaxy S26 Ultra: fotocamere insuperabili, c'è lo zampino di Sony - Samsung Galaxy S26 Ultra continuerà a montare una fotocamera principale da 200MP, ma con caratteristiche tecniche migliorate. Scrive msn.com

Galaxy S26 Ultra, tre vantaggi del nuovo display - Samsung potrebbe dotare il Galaxy S26 Ultra di un pannello CoE OLED, simile al Galaxy Z Fold 7, offrendo tre vantaggi significativi per l'esperienza utente. Riporta tomshw.it