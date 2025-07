Soriso condannato a 8 anni e 8 mesi l’uomo che ha investito e accoltellato l’ex moglie

Otto anni e otto mesi di carcere. È questa la condanna per Gargo Thiam, il 53enne che il 24 settembre del 2024 ha investito e poi accoltellato la ex moglie Diara Mbow mentre accompagnava il figlio di 7 anni a scuola. L'uomo era accusato di tentato omicidio, per il quale il pubblico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

