La chitarra rubata ai Rolling Stones nel 1972 riemerge al Metropolitan Museum di New York

Roma, 14 luglio 2025 – Una chitarra scomparsa misteriosamente nel 1972 durante le turbolente sessioni di registrazione dell’album ‘Exile on Main Street’ dei Rolling Stones è appena riemersa in un luogo del tutto inaspettato: la collezione del Metropolitan Museum of Art di New York. Lo strumento, una preziosissima Gibson Les Paul Standard del 1959 con finitura sunburst, è stato suonato da alcune delle più grandi icone della storia del rock, tra cui Keith Richards, Mick Taylor, Jimmy Page ed Eric Clapton. Scopriamo di più. L’incredibile ritrovamento dopo oltre mezzo secolo. Il ritrovamento misterioso si deve a Marlies Damming, manager di Mick Taylor, storico chitarrista dei Rolling Stones dal 1969 al 1974. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La chitarra rubata ai Rolling Stones nel 1972 riemerge al Metropolitan Museum di New York

