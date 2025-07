Tolentino, 14 luglio 2024 – Un intero territorio piange uno dei nomi più illustri del made in Italy, imprenditore del bello e mecenate, il padre di Poltrona Frau Franco Moschini. Nato a Macerata il 10 giugno 1934, se n’è andato la scorsa notte a Tolentino, la città in cui viveva, all’età di 91 anni. E c’è stata subito un’ondata di messaggi d’affetto nei confronti del “Presidente” e di vicinanza alla sua famiglia. Nel 2001 era stato nominato cavaliere al merito del lavoro dal Presidente della Repubblica. “Grazie alle sue doti imprenditoriali e al suo coraggio, Poltrona Frau, di cui era presidente, è diventato un marchio noto in tutto il mondo come sinonimo di eleganza, stile e alta qualità artigianale – ha ricordato il sindaco Mauro Sclavi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morto l'imprenditore Franco Moschini, storico presidente di Poltrona Frau e illuminato mecenate