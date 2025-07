L’Atari 2600 fa paura anche a Google | Gemini si rifiuta di giocare a scacchi con la console degli anni ’70

C’è un nuovo, si fa per dire, campione imbattuto nel mondo della tecnologia. Non stiamo parlando di un sofisticato supercomputer quantistico ma di una console di quasi 50 anni fa: l’Atari 2600. Quasi non ci si crede, eppure la vecchia console ha appena collezionato una “non vittoria” clamorosa: Google Gemini ha deciso di non sfidarla a scacchi. Ma cosa è successo esattamente? Cosa ha combinato il vecchio ‘Video Chess’ Atari. Gemini, l’intelligenza artificiale  di Big G, presentata come l’arma definitiva nel mondo delle AI, ha alzato bandiera bianca prima ancora di iniziare a giocare. A raccontarlo è Robert Caruso, architetto informatico che da mesi conduce esperimenti tra IA moderne e il ‘Video Chess’ dell’Atari 2600:  un videogioco lanciato nel 1979 su un hardware che oggi fa sorridere: 1,19 MHz di potenza e 128 byte di RAM. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - L’Atari 2600 fa paura anche a Google: Gemini si rifiuta di giocare a scacchi con la console degli anni ’70

In questa notizia si parla di: atari - google - gemini - scacchi

