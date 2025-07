Bologna perseguita l' ex compagno nonostante divieto avvicinamento | arrestata 31enne

La donna è finita in manette dopo una lite in strada. Per lei era già scattato l'ammonimento del Questore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, perseguita l'ex compagno nonostante divieto avvicinamento: arrestata 31enne

