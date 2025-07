Orecchie tappate dopo il bagno al mare e in piscina | come eliminare l’acqua senza fare danni

Che fastidio uscire dall'acqua dopo un tuffo in piscina, un bagno al mare o un'immersione e ritrovarsi con la fastidiosa sensazione di orecchio tappato. L'esperto consiglia cosa fare e cosa evitare in questi casi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bagno vietato sulle spiagge a Pozzuoli e al Castello di Baia: mare inquinato da batteri - Divieto di balneazione sulle spiagge di Pozzuoli e del Castello di Baia a Bacoli: sforati i limiti per i batteri escherichia coli e enterococchi.

«Pagare per fare un bagno? Una vergogna, il mare è di tutti». Il presidente di Mare Libero torna sulla questione, tutta italiana, delle concessioni balneari - Il 98-99% delle concessioni balneari sono scadute, le proroghe sono illegittime, eppure ai gestori viene concesso di occupare le spiagge e di lucrare su un bene di tutti pagando dei canoni irrisori.

Malore durante un bagno al mare, Alberto muore così: lo conoscevano tutti - C’è chi il mare lo guarda, chi lo teme e chi invece lo vive come una parte di sé. Alberto, per tutti “ Spina ”, apparteneva a quest’ultima categoria: ogni giorno, con qualsiasi condizione, si tuffava in acqua, fedele a una tradizione familiare che aveva fatto storia.

Otiti da piscina: come prevenirle nei bambini e negli adulti In estate, l’acqua della piscina o del mare può favorire l’insorgenza di otiti esterne, soprattutto nei bambini. L’umidità residua nel canale uditivo crea l’ambiente ideale per lo sviluppo di batteri. Cosa f Vai su Facebook

Igiene intima al mare e in piscina: 5 tricks per l'estate - Costumi bagnati, sabbia ovunque e tanto cloro: in questa stagione la zona intima ha bisogno di attenzioni speciali ... Si legge su cosmopolitan.com

Occhi arrossati dopo il bagno in mare: come comportarsi e cosa fare per prevenirli - I consigli del dottor Francesco Loperfido su come fare quando si hanno gli occhi arrossati dopo il bagno al mare e come prevenirlo. Segnala gazzetta.it