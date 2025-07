Loro Piana sotto inchiesta per sfruttamento del lavoro | ora è in amministrazione giudiziaria Il ceo è il figlio di Bernard Arnault

Milano – Trema ancora una volta il mondo del lusso. Il Tribunale di Milano ha disposto un provvedimento di amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, storico marchio di moda di alta gamma che ha come presidente del consiglio di amministrazione Antoine Arnault, figlio di Bernard, in rappresentanza del colosso LVMH. La decisione dei giudici della sezione misure di prevenzione riguarda un’ inchiesta condotta dal pubblico ministero Paolo Storari, che ha accertato come Loro Piana abbia affidato la produzione di capi di abbigliamento, incluse giacche, a fornitori esterni. La produzione sarebbe avvenuta in contesti caratterizzati da “sfruttamento del lavoro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Loro Piana sotto inchiesta per “sfruttamento del lavoro”: ora è in amministrazione giudiziaria. Il ceo è il figlio di Bernard Arnault

“Caporalato tra i fornitori”: Loro Piana in amministrazione giudiziaria. Giacche da 3mila euro pagate 100 - Non ha impedito il caporalato tra i fornitori e così, man mano che si scendeva nella catena, si finiva per pagare la lavorazione di una giacca in cashmere, venduta fino a 3mila euro in negozio, appena 100 euro.

“Caporalato tra i fornitori”: Loro Piana in amministrazione giudiziaria. Giacche da 100 euro vendute a 3mila - Non ha impedito il caporalato tra i fornitori e così, man mano che si scendeva nella catena, si finiva per pagare la lavorazione di una giacca in cashmere, venduta fino a 3mila euro in negozio, appena 100 euro.

