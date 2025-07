Succede di tutto nel finale la Fifa interviene d’ufficio | maxi-stangata

Altissima tensione dopo il fischio conclusivo dell’arbitro: allenatore scatenato e stampa al veleno ma ora può arrivare anche la squalifica La finale del Mondiale per Club regala emozioni in campo, ma anche fuori. Durante i 90 minuti di gioco la sorpresa l’ha servita il Chelsea con la netta vittoria per 3-0 ai danni del PSG, conquistando così la prima storica edizione di questo torneo. Una prestazione super della squadra di Enzo Maresca, che vince il suo secondo trofeo sulla panchina dei Blues dopo la Conference League. A questo si aggiunge ovviamente la fondamentale qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Succede di tutto nel finale, la Fifa interviene d’ufficio: maxi-stangata

Chelsea-PSG, tutto pronto per la finale del Mondiale per Club FIFA 2025; Mondiale per club, il format e il regolamento: quello che c'è da sapere; Ottavi, quarti, semifinale e finale del Mondiale per Club, cosa succede al 90' in caso di parità : supplementari o rigori? Il regolamento.

Luis Enrique-Joao Pedro, scintille e mani in faccia: poi scoppia il caos tra Psg e Chelsea - Succede tutto pochi secondi dopo la fine della partita che ha assegnato ai Blues il Mondiale. Da gazzetta.it